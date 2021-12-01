125 бригад энергетиков устраняют последствия снегопада в Псковской области

14:55, 01 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области продолжаются восстановительные работы на линиях электроснабжения, которые пострадали из-за обильного снегопада, сообщили в пресс-службе администрации региона.

За сутки энергетикам удалось на треть сократить число населённых пунктов без электроснабжения – с 1,2 тысячи до 800. Свет поступил в дома более 6 тысяч человек, что составляет около 50% от данных на отчетный период предыдущего дня.

Тем не менее в Бежаницком, Новоржевском, Пушкиногорском, Красногородском, Пустошкинском, Опочецком и Порховском районах ситуация остается непростой.

Ситуация с отключением электроснабжения в районах на особом контроле губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Он, в частности, договорился с руководителем «Россети Северо-Запад», что, несмотря на непогоду в СЗФО, бригады усиления продолжат работу в Псковской области до полного восстановления электроснабжения.

Сейчас на территории региона продолжают работать 125 бригад энергетиков, 556 специалистов, 134 единицы техники. Псковским энергетикам помогают коллеги из Республики Карелии и Архангельской области. Также поддержку оказывают сотрудники регионального Управления МЧС России, которые расчищают просеки и разбирают завалы на месте проведения работ.