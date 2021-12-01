Серию новогодних мероприятий проведёт псковский клуб единоборств «Спортивное единство» в декабре

15:34, 01 декабря 2021, ПАИ

В декабре клуб единоборств «Спортивное единство» проведёт для псковских спортсменов серию новогодних мероприятий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в спортивной организации.

«Возрастная аудитория в клубе очень разнообразная. Самым маленьким спортсменам от четырёх лет, поэтому мы очень большое внимание уделяем досугово-развлекательной деятельности. Ежегодно мы проводим праздники для спортсменов. И дети, и родители в восторге от наших «Новогодних тренировок», – рассказала директор клуба Кристина Тимофеева.

Так, 23 декабря на базе клуба единоборств «Кодокан-Псков» состоится «Новогодняя тренировка» для спортсменов от 4 до 18 лет. Дети примут участие в посвящении самых маленьких представителей клуба в дзюдоисты, присвоении массовых разрядов, а также поздравлении тренерского состава и показательных выступлениях.

Завершит торжество анимационная программа с участием Деда Мороза. Вместе со своей командой он устроит настоящий праздник и вручит сладкие подарки.

Мероприятие будет проводиться без родителей, однако профессиональный фотограф сможет запечатлеть лучшие моменты на фото.

26 декабря в 13:00 состоится ещё одно новогоднее мероприятие – игра в пейнтбол. Традиционно в ней смогут поучаствовать спортсмены из старшей группы, самые активные родители и тренеры.

Узнать подробности и записаться на мероприятия можно по телефону 8-953-234-95-85 (Степанова Янина Юрьевна) или в социальных сетях клуба «ВКонтакте» https://vk.com/club184630900 и «Инстаграм» https://www.instagram.com/kodokan2019/.

Клуб единоборств «Спортивное единство» начал свою работу 1 сентября 2019 года. Под руководством опытного наставника Вячеслава Елькина (мастер спорта СССР по вольной борьбе, кандидат в мастера спорта СССР по самбо), возобновили тренировки по дзюдо и самбо дети и подростки в возрасте от 4 до 18 лет. В декабре 2020 года в клубе единоборств «Спортивное единство» была открыта группа бокса, тренером которой является Александр Тимофеев (мастер спорта России по рукопашному бою, кандидат в мастера спорта России по боксу). В настоящий момент число спортсменов – более 150 человек.