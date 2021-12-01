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Общество

Правила обращения с отходами обсудили на заседании Центра председателей советов МКД Пскова

При поддержке депутата ПГД Валерия Тюменцева в Псковской областной библиотеке состоялось заседание Центра председателей советов МКД. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

Главной темой заседания стала работа регионального оператора по обращению с ТКО на территории Псковской области — филиала ООО «Экопром». Представители компании рассказали, что вывоз отходов, образующихся при уборке придомовых территорий (листва, ветки, ботва), а также строительного мусора не входит в общую стоимость коммунальной услуги «Вывоз ТКО». Данные отходы не включены в норматив накопления ТКО. Указанные отходы подлежат вывозу в рамках отдельных договоров.

Более того, складирование строительных и растительных отходов в контейнеры может его повредить, а при погрузке вывести из строя мусоровоз. Это приводит к срыву графиков вывоза отходов, а также наносит ущерб людям, которые не могут пользоваться испорченными контейнерами.

Также прозвучал вопрос касаемо перерасчета и правильности отражения данных в квитанции на оплату. «Если вы столкнулись с тем, что в квитанции указано неверное количество зарегистрированных граждан, а из-за этого начисления отражаются или в большую или в меньшую сторону, вам необходимо написать заявление на перерасчет. Скачать его можно с нашего официального сайта», - отметили сотрудники «Экопром».

Представители регоператора добавили, что по номеру диспетчерской службы 8(8112)20-17-99 можно оставить заявки, сообщить о несвоевременном вывозе, задать вопросы касаемо графика и получить ответы на вопросы, касающиеся непосредственно вывоза контейнеров для ТКО.

Все поступающие заявки отрабатываются в оперативном порядке и сразу доводятся до диспетчеров, а те, в свою очередь, до экипажей, что позволяет в кратчайшие сроки решить проблему, с которой обратился человек.

Напомним, заседания Центра председателей советов МКД Пскова проходят регулярно. На встречах обсуждаются острые вопросы сферы: капитальный ремонт, установка общедомовых приборов учета, взаимодействие управляющих организаций и собственников жилья. В собраниях также участвуют представители управляющих компаний, различных ведомств, ресурсоснабжающих предприятий и чиновники.

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