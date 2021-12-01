Четыре студента ПсковГУ вышли в финал конкурса инновационных проектов «Умник»

15:32, 01 декабря 2021, ПАИ

Четыре студента Псковского государственного университета вышли в финал конкурса научно-технических инновационных проектов «Умник», сообщили Псковскому агентству информации в вузе.

В число финалистов вошли Геогий Хришкевич с проектом «Разработка информационной системы восстановления монументальной живописи»; Дмитрий Савченко с проектом «Разработка устройства для снижения расхода топлива при начале движения автомобиля путём создания кратковременного крутящего момента на первичном валу коробки передач за счёт рекуперации энергии, полученной в момент торможения автомобиля». Арина Ларионова создала проект «Разработка методики и программы оценки рисков на тепловых энергоустановках», а Тимур Миронов - «Разработка высокопроизводительной инфраструктуры для биржевой торговли».

Итоги конкурса будут известны 7 декабря - финал пройдет на территории центра «Мой бизнес». Оценивать проекты финалистов предстоит работодателям и представителям исполнительной власти Псковской области.

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