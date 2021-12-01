Казачьи песни и танцы ждут псковичей 4 декабря

15:48, 01 декабря 2021, ПАИ

День казачьей культуры пройдёт в Пскове 4 декабря. В концертной программе «О любви, о воле и казачьей доле!» зрителей ждут выступления творческих коллективов и сольных исполнителей из Пскова и области, в репертуаре которых присутствует тема казачества. Праздник пройдёт в 12:00 в псковском Доме офицеров, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

На сцену выйдут вокальный ансамбль «Традиция» из Великих Лук, «Новоржевские скобари», семейный ансамбль «Казачата», казачий ансамбль «Златница», заслуженные коллективы народного творчества «Театр танца «Русские узоры» и «Сказ» и сольные исполнители из Пскова, Гдовского, Дновского районов.

Во втором отделении концерта с программой «Славные песни отцов» выступит Балтийский казачий хор из Калининграда. Известный коллектив также проведет встречу с творческими ансамблями региона, в ходе неё участники обсудят сохранение казачьего компонента в репертуарах, а также обменяются опытом, который поможет коллективам в их творческом пути.

Самобытные казачьи песни и танцы погрузят зрителей в атмосферу казачьей культуры и традиций. Организатором межрегиональной культурной акции «День казачьей культуры» выступает Псковский областной центр народного творчества при поддержке комитета по культуре Псковской области и содействии Дома офицеров. Вход зрителей осуществляется при наличии пригласительного билета и QR-кода.