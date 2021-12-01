Для продвижения Пушкинских карт нужны новые каналы рекламы, считает директор псковской филармонии

15:50, 01 декабря 2021, ПАИ

Для продвижения Пушкинских карт нужны новые каналы рекламы, заявила директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова в ходе круглого стола в медиацентре Псковского агентства информации 1 декабря.

Она пояснила, что программа охватывает аудиторию, которая сидит в TikTok и публикует «Рилс» в Instagram. По словам Елизаветы Барышниковой, данный контингент нужно подтягивать, чтобы они подключались к программе. «Это просто новый инструмент, к которому нужно привыкнуть и понять, как он работает - с точки зрения и потребителей, и организаторов», - заявила директор филармонии. Она считает, что карту нужно сделать популярной, но главная ее цель - это популяризация академического искусства.

Напомним, с 1 сентября 2021 года по инициативе президента России Владимира Путина стартовала всероссийская культурная программа «Пушкинская карта». С 1 сентября 13 миллионов граждан России от 14 до 22 лет могут получить карту, на балансе которой три тысячи рублей. Эти деньги молодые люди могут потратить только в учреждениях культуры.

С 2022 года на карту зачислится уже 5000 рублей. Действовать Пушкинская карта будет на территории всей России без ограничений, то есть ей можно воспользоваться не только в регионе проживания, но и путешествуя по стране.

Для того чтобы получить Пушкинскую карту, необходимо зарегистрироваться на портале «Госуслуги», подтвердить свою учётную запись и установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура». В нём оформить Пушкинскую карту. Далее выбрать мероприятие из афиши в приложении и приобрести билет по карте.