Почта Деда Мороза начала работать в Псковской области

15:58, 01 декабря 2021, ПАИ

«Почта России» в своих отделениях запустила новогоднюю почту для писем Деду Морозу. Отправить письмо с новогодними поздравлениями или с пожеланиями подарков от самого доброго волшебника страны дети и взрослые могут с 1 по 31 декабря уходящего года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области АО «Почта России».

Новогодние почтовые ящики в Псковской области расположены в центральных отделениях «Почты России» по адресам: улица Советская, 30 в Пскове, улица Комсомольца Зверева, 39 в Великих Луках.

Чтобы письмо попало к получателю, необходимо правильно заполнить адресные строки на конверте и наклеить на него марку. На письмах, отправляемых Деду Морозу в Великий Устюг, нужно указать: «162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».

«Новогодних чудес ждут как дети, так и взрослые. Поэтому почта Деда Мороза открыта для всех желающих. Отправить письма можно, в том числе, опустив их в любой ближайший к вашему дому почтовый ящик. Каждый день наши сотрудники будут ежедневно сортировать новогодние послания и направлять их в резиденцию Деда Мороза», – рассказала директор УФПС Псковской области Дарья Цилина.

В прошлом году «Почта России» доставила в Великий Устюг свыше 221 000 писем с заветными желаниями детей и взрослых, из них более 20 000 – на Северо-Западе.