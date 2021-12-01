Елена Климова: «Пушкинская карта» привлечет интерес псковских школьников к родным местам

16:37, 01 декабря 2021, ПАИ

«Пушкинская карта» позволит развить у псковских школьников интерес к родным местам. Такое мнение выразила зампредседателя комитета по туризму Псковской области Елена Климова в ходе круглого стола в медиацентре Псковского агентства информации.

Она заметила, что туризм просел из-за пандемии коронавируса, и новая программа поможет исправить ситуацию. Елена Климова заметила, что туроператоры разрабатывают новые маршруты для школьников по Псковской области, поездка становится приключением.

Также спикер отметила ряд сложностей при работе с Пушкинскими картами, в том числе при оплате билетов на входе: дети привыкли к организованной оплате за всю группу. Данный вопрос обсуждается на федеральном уровне.

Напомним, с 1 сентября 2021 года по инициативе президента России Владимира Путина стартовала всероссийская культурная программа «Пушкинская карта». С 1 сентября 13 миллионов граждан России от 14 до 22 лет могут получить карту, на балансе которой три тысячи рублей. Эти деньги молодые люди могут потратить только в учреждениях культуры.

С 2022 года на карту зачислится уже 5000 рублей.