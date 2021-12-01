Псковичей приглашают на обучение в военные образовательные учреждения

16:38, 01 декабря 2021, ПАИ

Военный комиссариат Пскова и Псковского района проводит набор кандидатов для поступления в военные образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования Министерства обороны РФ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Пскова.

На программы с полной военно-специальной подготовкой рассматриваются кандидаты от 16 до 22 лет, имеющее среднее общее образование и не проходившие военную службу, а также граждане до 24 лет, уже прошедшие или проходящие военную службу по призыву.

В качестве кандидатов на обучение по программам со средней военно-специальной подготовкой рассматриваются граждане до 30 лет, имеющие среднее общее образование.

Подать заявление и оформить документы для поступления в вузы можно с 10 января 2022 года.

По вопросам поступления и оформления обращаться в военный комиссариат Псковской области по Пскову и Псковскому району по адресу: Псков, улица Новаторов, 3а, кабинет № 507.