Псковичей приглашают принять участие в благотворительной акции «Ёлка желаний»

17:51, 01 декабря 2021, ПАИ

Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с фондом продовольствия «Русь» организовывает благотворительный проект «Ёлка желаний» сразу в нескольких городах: более 450 детей из детских домов и нуждающихся семей получат подарки к Новому году. В Пскове в акции задействовано 10 магазинов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе торговой сети.

Акция пройдет с 1 по 25 декабря 2021 года в 73 магазинах «Пятёрочка» в разных городах СЗФО. Задействовано 26 торговых объектов в Санкт-Петербурге, 23 в Твери, 14 в Калининграде и 10 магазинов в Пскове. Новогодние ёлки, украшенные открытками с письмами детей Деду Морозу, установлены в закассовой зоне. В них — рассказ ребенка о себе, а также описание подарка. Каждый из гостей «Пятерочки» может стать добрым волшебником для одного из 450 детей.

Для участия в акции достаточно просто выбрать одну или несколько открыток на ёлке и купить подарки, их позже можно передать сотрудникам «Пятёрочки» в магазинах, участвующих в акции. Все презенты будут отправлены подопечным фонда «Русь».

«Новый год – это время волшебства и исполнения желаний. У каждого из нас есть возможность совершить добрый поступок и сотворить маленькое чудо, исполнив мечту ребёнка, который в этом особенно нуждается. Мы рады быть частью такого большого и значимого проекта. Благодаря нашим гостям мы сделаем важное и доброе дело!» - считает начальник отдела маркетинга торговой сети «Пятёрочка» макрорегиона «Северо-Запад» Мария Прямухина.