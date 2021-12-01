До -13 градусов опустится температура воздуха в Псковской области 2 декабря

16:47, 01 декабря 2021, ПАИ

2 декабря в Псковской области ожидается облачная погода, ночью – с прояснениями. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС России.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью температура воздуха составит -13…-8 градусов, днём -5…0. Ночью преимущественно без осадков, днём пройдет снег, на юге региона – мокрый снег, метель.

Ветер восточных направлений 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.