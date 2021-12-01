Псковичей предупредили об опасности выхода на тонкий лёд

16:50, 01 декабря 2021, ПАИ

В связи с погодными условиями на водоёмах Пскова начинает формироваться лёд. Администрации Пскова напоминает жителям города, что первый лёд очень коварен, ежегодно он становится причиной гибели людей, среди которых чаще всего оказываются дети. Необходимо помнить правила безопасного поведения на водоёмах в период ледостава.

Безопасный переход по льду возможен при его толщине не менее 7 сантиметров, причем люди должны идти на расстоянии 5-6 метров друг от друга. Нельзя торопиться выходить на первый лёд особенно в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь). Не нужно проверять прочность льда ударом ноги. Взяв в руки какой-нибудь предмет, например, лыжную палку, и, если после первого сильного удара предметом покажется хоть немного воды, – это означает, что лёд тонкий и по нему ходить нельзя. Следует немедленно отойти по своему следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же необходимо поступать при потрескивании льда и образовании в нем трещин.

В случае, если человек провалился по лёд, следует выполнять ряд правил. Первое – не паниковать, не делать резких движений, дышать необходимо ровно. Необходимо постараться сбросить с себя тяжелые вещи, удерживаться на плаву, звать на помощь. Также следует раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения, затем попытаться осторожно налечь грудью на край льда и забросить поочередно ноги на лёд. Если лёд выдержал, следует ползти к берегу в ту сторону – откуда пришли.

«Если вы увидели провалившегося под лёд человека, срочно зовите на помощь прохожих, позвоните в службу спасения. Попытайтесь с другими людьми вытащить пострадавшего. Связавшись ремнями и шарфами, ползком доберитесь до человека, провалившегося под лед. Вытягивайте его на берег в ту сторону, откуда пришли. Отведите его в теплое место и окажите первую помощь. Снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи), напоите горячим чаем», – подчеркнули в пресс-службе администрации Пскова.

Телефоны экстренных служб для оказания помощи на воде: