Облсовпроф помог урегулировать трудовые споры в коллективе АО «Псковжилстрой»

17:10, 01 декабря 2021, ПАИ

Профсоюз инновационных и малых предприятий помог урегулировать все трудовые споры в коллективе АО «Псковжилстрой», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе обкома профсоюза.

В ходе встречи руководителя Псковского областного комитета Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий Игоря Иванова с представителями АО СЗ «Псковжилстрой» и работниками обсуждались вопросы, касающиеся трудовых отношений. Стороны озвучили свои позиции, определили точки недопонимания и оперативно устранили все недочёты.

Игорь Иванов рассказал, что на указанном предприятии у сотрудника юридического отдела возник ряд вопросов по своим должностным обязанностям и трудовому законодательству. На тот момент ещё не была создана профсоюзная первичная организация и сотрудник, не зная, где искать поддержки, сразу обратился в надзорные органы и написал обращения президенту и на сайт губернатора. После этого оперативно был создан профсоюз, и все имеющие место недочёты оперативно устранили. В частности, был разработан приемлемый для всех график отпусков, работодатель и коллектив подписали коллективный договор. Работник написал заявление в Псковскую государственную инспекцию труда об устранении руководством АО «Псковжилстрой» всех заявленных ранее нарушений в полном объёме и о необходимости прекращении проверочных мероприятий.

«Наш профсоюз всегда работает грамотно и оперативно. Мы делами доказываем, что создание профсоюзной ячейки - это не только взносы и отчётность, но и реальная работа по устранению нарушений трудового законодательства, если они имеют место быть, нивелирование недочётов и разъяснение всем сторонам о том, что на любом предприятии бесконфликтные отношения, социальная стабильность в коллективе – это процветание организации», - подчеркнул Игорь Иванов.

По его словам, профсоюз нужен, чтобы помогать и консультировать как работников, так и работодателя. Игорь Иванов поблагодарил руководителя инспекции труда СОП Псковский облсовпроф Наталью Лепаловскую и советника-консультанта председателя Облсовпрофа Надежду Партхаль за оказанную профессиональную помощь. «Профсоюз – одна команда, на которую можно положиться и всегда получить помощь и поддержку!» – подытожил он.