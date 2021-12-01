Михаил Ведерников участвует в правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства

17:07, 01 декабря 2021, ПАИ

1 декабря губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в заседании правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства (МСП) под председательством премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Открывая совещание, председатель правительства РФ отметил, что рост малого и среднего бизнеса – одна из ключевых задач, которую нужно решить в рамках достижения национальных целей, поставленных президентом России. Основное внимание в рамках выступления он сконцентрировал на мерах поддержки субъектов МСП, в том числе действующих в период распространения COVID-19 .

«Инструментарий постоянно совершенствуется и обновляется – с учётом, разумеется, текущих вызовов, например такого фактора, как распространение коронавируса. Мы в ноябре уже запустили третий пакет помощи, чтобы сгладить влияние пандемии. По динамике запросов мы видим, что бизнес активно использовал эти возможности», — заметил Михаил Мишустин.

В рамках мероприятия предполагается рассмотреть ряд вопросов, среди которых антикризисные меры поддержки, ключевые инструменты нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», реализация поручений президента Российской Федерации.

Также стороны обсудят поддержку экспорта субъектов малого и среднего бизнеса. Предполагается рассмотреть расширение перечня регионов для участия в программе по созданию технопарков, совершенствование критериев отнесения к социальному предпринимательству.

Отметим, что в Псковской области действуют более 20 тыс субъектов МСП, из которых более 12 тыс. — индивидуальные предприниматели.

Мероприятия национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2021 году реализованы более чем на 90%. В том числе реализуется механизм поддержки социальных предпринимателей — 14 субъектов получили гранты в размере 500 тыс. рублей.

В Псковской области реализуются меры поддержки бизнеса в ситуации с распространением COVID-19 . На региональном уровне они утверждены соответствующим указом губернатора. В частности, в рамках оказания неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области в этом году выдал 110 займов на 266 млн рублей.

Реализуются мероприятия по налоговой поддержке бизнеса, предприятия пользуются такими инструментами, как безвозмездная субсидия в размере 1 МРОТ на 1 сотрудника, а также беспроцентными кредитами для выплаты заработной платы.