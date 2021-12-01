Михаил Ведерников участвует в правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства
1 декабря губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в заседании правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства (МСП) под председательством премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.
Открывая совещание, председатель правительства РФ отметил, что рост малого и среднего бизнеса – одна из ключевых задач, которую нужно решить в рамках достижения национальных целей, поставленных президентом России. Основное внимание в рамках выступления он сконцентрировал на мерах поддержки субъектов МСП, в том числе действующих в период распространения
«Инструментарий постоянно совершенствуется и обновляется – с учётом, разумеется, текущих вызовов, например такого фактора, как распространение коронавируса. Мы в ноябре уже запустили третий пакет помощи, чтобы сгладить влияние пандемии. По динамике запросов мы видим, что бизнес активно использовал эти возможности», — заметил Михаил Мишустин.
В рамках мероприятия предполагается рассмотреть ряд вопросов, среди которых антикризисные меры поддержки, ключевые инструменты нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», реализация поручений президента Российской Федерации.
Также стороны обсудят поддержку экспорта субъектов малого и среднего бизнеса. Предполагается рассмотреть расширение перечня регионов для участия в программе по созданию технопарков, совершенствование критериев отнесения к социальному предпринимательству.
Отметим, что в Псковской области действуют более 20 тыс субъектов МСП, из которых более 12 тыс. — индивидуальные предприниматели.
Мероприятия национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2021 году реализованы более чем на 90%. В том числе реализуется механизм поддержки социальных предпринимателей — 14 субъектов получили гранты в размере 500 тыс. рублей.
В Псковской области реализуются меры поддержки бизнеса в ситуации с распространением
Реализуются мероприятия по налоговой поддержке бизнеса, предприятия пользуются такими инструментами, как безвозмездная субсидия в размере 1 МРОТ на 1 сотрудника, а также беспроцентными кредитами для выплаты заработной платы.
Чувствуйте новогодние настроение?
Госархив Псковской области опубликовал прошение учителя времён Великой Отечественной войны
Прокуратура Псковской области проведет семинар для студентов на тему противодействия коррупции