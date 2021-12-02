Сидеть дома советует народный календарь 2 декабря

07:00, 02 декабря 2021, ПАИ

2 декабря отмечается память святого Авдия — одного из двенадцати малых библейских пророков, пишет calend.ru.

По преданию, Авдий жил во времена первого разгрома Еврейского царства и занимал должность домоправителя при дворе израильского царя Ахава. Вокруг царил разврат, но он вел благочестивую жизнь. Когда начались гонения на служителей Бога, инициатором которых стала жена правителя Иезавель, Авдий начал помогать им. Он укрыл в пещерах сто служителей и носил им еду, пока те прятались от врагов. После Авдий оставил царскую службу и стал спутником пророка Илии, везде следовал за ним и сам получил дар пророчества. Книга пророчеств, оставшаяся после Авдия, состоит из одной главы.

В народе верили, что Авдей (Авдий) покровительствует домашнему хозяйству и семейному благополучию. За это святого прозвали Радетелем. В этот день нужно было постучать обухом топора по всем дверным косякам и оконным рамам — чтобы нечисть не попала в дом.

Также на Авдея старались не выходить на улицу. «Метель дорогу перенимает, в щели земные, в трещины лихие болезни загоняет», — говорили люди и старались сидеть дома, поближе к теплой печке. Люди пили горячие напитки, чтобы уберечься от простуды. Самым популярным был сбитень — напиток на основе меда и пряных трав.