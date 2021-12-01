Картины псковского художника представлены на выставке в Совете Федерации

17:44, 01 декабря 2021, ПАИ

Благотворительная выставка «Россия – мир неограниченных возможностей», приуроченная к Международному дню инвалидов, открылась 1 декабря в Совете Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате сенатора.

В выставке принимают участие художники из восьми регионов России, среди которых псковский художник Николай Толстопятов.

Сенатор от исполнительного органа власти Псковской области Елена Бибикова рассказала, что на выставке псковские картины видно сразу. Определить их можно по церкви Богоявления на берегу Псковы и псковскому пейзажу.

«Картины псковского художника как бы задают тональность всей выставке, в которой главное – гармония природы и человеческой души, сила духа и преодоления, торжество жизни», - добавила Бибикова.

Николай Толстопятов тонко и поэтично воспринимает окружающий мир, а через его пейзажи можно почувствовать ароматы трав и цветов и даже услышать плеск воды. Хотя сам художник от рождения не слышит.

Художник родился в костромской деревне, но 40 лет назад по распределению приехал в Псков и влюбился в красоту старинного города. «В нем я черпал вдохновение для многих своих работ», - отмечает Толстопятов.