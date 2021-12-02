Международный день борьбы за отмену рабства отмечается 2 декабря
Международный день борьбы за отмену рабства ежегодно отмечается 2 декабря, пишет calend.ru. Праздник связан с датой принятия Генеральной Ассамблеей ООН Конвенции о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами (резолюция 317 (IV) от 2 декабря 1949 года).
По данным ООН, в настоящее время в мире около 40,3 миллиона людей являются жертвами современных форм рабства, в томи числе 24,9 страдают от принудительного труда и 15,4 миллиона — от принудительных браков. Из тысячи человек в мире пятеро являются жертвами современных работорговцев. Один из четырех жертв — ребенок. Кроме того, каждый из десяти детей в мире вынужден работать, что в целом составляет 150 миллионов несовершеннолетних, занятых трудом. Женщины и девочки составляют 99% числа всех жертв, занятых в коммерческой секс-индустрии, а также 58% в других секторах теневой экономики. В основном, жертвами современных работорговцев становятся в результате угроз, насилия, принуждения, обмана и/или злоупотребления властью.
Правительственные и общественные организации, правоохранительные органы и прочие структуры делают многое, чтобы выявлять и предотвращать подобные случаи, ведется уголовное преследование организаторов данного рода преступлений против личности. Также организована реабилитация потерпевших.
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