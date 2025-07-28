Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Фасад Стефановской церкви в Пскове обрабатывают камнеукрепителем

Завершается реставрация оконных проемов Стефановской церкви Спасо-Мирожского монастыря, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»

«Докомпановка выполняется из материалов, которыми изначально были выложены арки и откосы каждого из проемов. Есть варианты из известнякового камня. Более поздние, появившиеся в период перестройки храма, выполнены из красного кирпича. Продолжается демонтаж гнилых балок и стропил на следующем участке кровли. Об аварийном состоянии стропильной системы можно судить по кадрам фотофиксации», – отметили специалисты.

Также проводится обработка фасада камнеукрепителем. Эта мера необходима при работе с памятниками архитектуры. Природный псковский камень укрепляют с помощью специальных составов, проникающих в структуру материала и повышающих его прочность, долговечность и устойчивость к внешним воздействиям, отметили эксперты. После обработки укрепляется структура камня, предотвращается образование трещин и разрушений, грибка и плесени, увеличивается срок службы.

Одновременно с этим, ведутся работы по подготовке камня, привезенного из каменоломен для докомпановки в местах утрат и вычинки. Добыча камня велась без применения взрывотехники, уточнили специалисты.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 июля 2025

Фасад Стефановской церкви в Пскове обрабатывают камнеукрепителем
28 июля 2025

Псковичу вручили благодарственное письмо областного правительства за помощь ВС РФ
28 июля 2025

Итоги деятельности за первое полугодие подвели в псковском УФСИН
28 июля 2025

Пять новых контейнерных площадок оборудовали на улицах Пскова
28 июля 2025

Михаил Ведерников отметил успех Виктории Петроченко на чемпионате мира по тхэквондо
28 июля 2025

Наталья Мельникова: Объекты культурного наследия – это наше достояние, которое требует бережного отношения
28 июля 2025

В Пскове прошла операция «Пешеход, пешеходный переход»
28 июля 2025

Артур Акавов стал гостем программы «Бизнес-ланч». Главное

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...