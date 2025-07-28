Фасад Стефановской церкви в Пскове обрабатывают камнеукрепителем

20:59, 28 июля 2025, ПАИ

Завершается реставрация оконных проемов Стефановской церкви Спасо-Мирожского монастыря, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

«Докомпановка выполняется из материалов, которыми изначально были выложены арки и откосы каждого из проемов. Есть варианты из известнякового камня. Более поздние, появившиеся в период перестройки храма, выполнены из красного кирпича. Продолжается демонтаж гнилых балок и стропил на следующем участке кровли. Об аварийном состоянии стропильной системы можно судить по кадрам фотофиксации», – отметили специалисты.

Также проводится обработка фасада камнеукрепителем. Эта мера необходима при работе с памятниками архитектуры. Природный псковский камень укрепляют с помощью специальных составов, проникающих в структуру материала и повышающих его прочность, долговечность и устойчивость к внешним воздействиям, отметили эксперты. После обработки укрепляется структура камня, предотвращается образование трещин и разрушений, грибка и плесени, увеличивается срок службы.

Одновременно с этим, ведутся работы по подготовке камня, привезенного из каменоломен для докомпановки в местах утрат и вычинки. Добыча камня велась без применения взрывотехники, уточнили специалисты.