Прокуратура Псковской области проведет семинар для студентов на тему противодействия коррупции

17:31, 01 декабря 2021, ПАИ

Прокуратура Псковской области совместно с Псковским государственным университетом проведет семинар для студентов вузов Северо-Западного федерального округа на тему «Противодействие коррупции в XXI веке» в онлайн-режиме с использованием программы Zoom 6 декабря. Мероприятие пройдет в честь Международного дня борьбы с коррупцией, которое отмечается ежегодно 9 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В мероприятии также примут участие работники прокуратур субъектов Северо-Западного федерального округа. С приветственным словом выступят прокурор Псковской области, государственный советник юстиции 3 класса Иван Грибов и ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина.



