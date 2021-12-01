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Общество

Более 100 площадок в Псковской области зарегистрировано для проведения международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны»

В День неизвестного солдата, 3 декабря, состоится традиционная международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В Псковской области для проведения тестирования зарегистрировано более 100 площадок.

Участникам будет предложено проверить знания об истории Великой Отечественной войны, ответив на ряд вопросов, охватывающих различные события этого трагического этапа истории страны. Это возможно сделать в специализированной форме на сайте проекта. Доступ к онлайн-тестированию будет открыт в течение всего дня 3-го декабря. Согласно положению акции, дистанционный формат участия является приоритетным. Для участников тестирования на площадках тест организаторы распечатают на бланках.

Тест состоит из 30 вопросов, на его выполнение отведено 30 минут. Каждый участник получит сертификат.

Организаторами международной акции выступают молодежные парламенты России и Российское военно-историческое общество. Проект направлен на историческое просвещение молодёжи, сохранение и поддержание исторической грамотности о Великой Отечественной войне.

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