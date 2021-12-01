Киноклуб «Молоко и Сено» приглашает на Дни якутского кино

17:53, 01 декабря 2021, ПАИ

С 1 по 6 декабря киноклуб Псковского театра драмы «Молоко и Сено» покажет шесть картин выдающихся режиссёров якутского кинематографа. Бесплатные кинопоказы пройдут в Новом зале театра, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театра.

Выбранные режиссёры, чьи картины покажет «Молоко и Сено», показывают свою малую родину с различных сторон. Среди кинолент — «Его дочь» Татьяны Эверестовой, «Мой убийца» Костаса Морсана, «ИЙЭ» Анастасии Борисовой, «Хара дьай» Степана Бурашева и Евгения Осипова, «Белый день» Михаила Лукачевского и «Нет бога кроме меня» Дмитрия Давыдова.

Дни якутского кино — логичное продолжение нашумевшего в Пскове «Потапов-феста», посвящённого основателю независимого кинематографа в Республике Саха Сергею Потапову. А само якутское кино как феномен культуры постсоветской России позволяет прикоснуться к другому миру, магическому, трогательному и, несмотря на принадлежность к нашей стране, совершенно не похожему на тот мир, который привык видеть житель Северо-Запада.

Вход на кинопоказы свободный, по предварительной записи в соцсетях проекта VETKA:

«ВКонтакте»: vk.com/vetka_pskov

Instagram: @vetka_pskov

по телефону +7 (992) 292-50-60 (Дмитрий).

Новый зал Псковского театра драмы располагается во втором здании театра (Пушкина, 13а) на 3-м этаже.