Санаторий «Хилово» получил категорию «Премиум»

18:04, 01 декабря 2021, ПАИ

Профсоюзный санаторий «Хилово» получил категорию «Премиум» по системе оценки курортов России Национальной курортной ассоциации (НКА). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Санаторий оценивали путём выставления баллов за качество предоставляемых услуг по питанию, проживанию и медицинским услугам. Все службы «Хилова» показали достаточно высокий уровень подготовки и оснащенности – санаторий оценили на 446 баллов. Категорию «Премиум» присвоили «Хилово» до 25 ноября 2024 года.

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов подчеркнул, что рад тому, что псковские профсоюзные здравницы соответствуют самым высоким оценкам экспертов.

«Для развития санаториев и предоставления доступных санаторно-курортных услуг для псковичей и гостей нашего региона мы прилагаем огромные усилия. Это и улучшение материально-технической базы, и создание специальных программ для различных социальных групп населения, и профсоюзные программы. Темпы развития, не смотря на сложные условия работы в период пандемии, снижать не намерены и будем продолжать работу в этом направлении», – добавил он.

Директор санатория «Хилово» Татьяна Бергер подчеркнула, что в «Хилово» всегда поддерживают высокий уровень обслуживания. В частности, для этого в санаторий постоянно покупают новую технику, разрабатываются новые программы санаторного лечения.

«Но самое главное, что санаторий ценят и сюда приезжают по несколько лет подряд за тем, чтобы поправить здоровье. Свою задачу мы выполняем на высоком уровне, что и подтверждено сегодня специалистами Национальной курортной ассоциации», – добавила она.

Напомним, что санаторий «Хилово» рассчитан на приём почти 700 отдыхающих. Ежегодно в нём отдыхает более 12 тысяч человек. У санатория есть собственные источники минеральных вод и сапропелевых грязей.

Отметим, что для получения категории «Премиум» от Национальной курортной ассоциации санатории должны предоставлять комплекс сведений и документальных подтверждений своих инфраструктурных возможностей, качества используемых лечебных ресурсов и квалификации персонала. Эксперты НКА проводят в обязательном порядке аудит на месте в санаторно-курортных и оздоровительных организациях. Получение санаториями категории «Премиум» является подтверждением их добросовестности и ответственности в сфере лечебно-оздоровительного туризма.