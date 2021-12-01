ГИБДД Псковской области напомнило водителям о замене автомобильных шин
Управление Госавтоинспеуции по Псковской области напоминает, что в соответствии с требованиями технического регламента таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» запрещается эксплуатация транспортных средств категорий М1 и N1 (легковые и грузовые транспортные средства с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн и с количеством пассажирских мест до восьми включительно) в зимний период времени (декабрь, январь, февраль), не укомплектованных зимними шинами.
При этом высота протектора шин должна быть не менее 4 мм. Зимние шины устанавливаются на всех колесах указанных транспортных средств. В случае выбора шипованных шин необходимо устанавливать шипованную резину на все колеса транспортного средства. Кроме того, запрещается установка на одну ось транспортного средства шин разной размерности, конструкции и разными рисунками протектора.
Вместе с тем, обращаем внимание водителей на выбор безопасной скорости движения с учетом дорожных и погодных условий, соблюдение безопасной дистанции, даже если Ваш автомобиль оборудован зимними шинами.
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