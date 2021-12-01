Медиков из «красных зон» предложили направлять на реабилитацию в псковские санатории

18:14, 01 декабря 2021, ПАИ

Медиков, работающих в «красных зонах» с больными, зараженными COVID-19, предложили направлять на реабилитацию в санатории Псковской области. Такая инициатива была озвучена на конференции регионального отделения всероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

В конференции принял участие председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Участники конференции утвердили отчёт о работе, сформировали общественные предложения членов регионального штаба ОНФ, которые коснулись всех сфер жизнедеятельности.

Также был озвучен ряд инициатив. Так, предлагается направлять на реабилитацию в псковские санатории медиков из «красных зон». Также предложено расширить широкий спектр программ – программы благоустройства городской среды, безопасных дорог, экопросвещения детям, доступной среды. Все предложения передадут губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову.

«ОНФ – это лидерское, президентское движение, которое объединяет экспертов, профессионалов, неравнодушных, ответственных людей, тех, кто не сидит на месте, тех, у кого большой опыт в реализации социально значимых проектов, инициатив, тех, кто хочет сделать мир вокруг себя лучше, добрее! В ходе конференции были сформированы руководящие органы регионального отделения, я и ещё ряд коллег по профсоюзному цеху вошли в состав регионального штаба и контрольно-ревизионную комиссию движения. Будем дальше работать во благо людей!» – отметил Игорь Иванов.