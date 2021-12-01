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Госархив Псковской области опубликовал прошение учителя времён Великой Отечественной войны

Архивный документ 1944 года. Фото Госархив Псковской области

Город Псков притягивает, невидимыми нитями пришивает к себе. Где бы ты не находился, сюда снова и снова хочется вернуться. Побродить по улочкам вдоль крепостных стен, обойти десятки храмов, вырастающих из-за деревьев то тут, то там, спуститься на набережную, дойти до величественного Троицкого собора.


Те, кто прожил здесь хотя бы чуть-чуть, мечтают повторить подобные прогулки.

Работники государственного Псковского архива опубликовали в  Instagram докладную записку Лазаря Семеновича Кремера. До войны он работал в Пскове и Псковском районе на различных должностях в школах. Текст датирован 22 сентября 1944 года.

«Я, Кремер Л.С., член ВКП(б) с 1938 г, до эвакуации работал 9 лет в Псковском районе и в г. Пскове. Работа моя протекала на разных должностях. Работал 7 лет на должности учителя и директора разных школ Псковского района, один год работал в аппарате Псковского РКВКП(б) в качестве пропагандиста и последний год (1941) по решению бюро РКВКП(б) работал зам. зав. Псковского РАЙОНО. В настоящее время вернулся из госпиталя после тяжелого ранения, но чувствую, что работать еще могу. Имею большое желание вернуться в родной город и район, где мне всё и все знакомы. Прошу вашего распоряжения организовать для меня и моей жены вызов (она также работала учительницей в одной из школ г.Пскова). Считаю, что это вполне возможно. Прошу не отказать в моей просьбе». (ГАПО. Ф. Р-1121. Оп. 1. Д. 32. Л. 122-122 об.)

Записка была адресована в Ленинградский Обком ВКП(б). Проживала тогда семья Кремер в Новосибирской области.

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