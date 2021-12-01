Ещё 462 населённых пункта остаются в Псковской области без электричества

19:34, 01 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области по состоянию на 18:00 1 декабря без электроснабжения остаются 462 населённых пунктов, чуть более 2 900 человек. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.

Бригады энергетиков активно продолжают восстановительные работы. Сохраняется устойчивая положительная динамика восстановления электроснабжения в регионе.

Напомним, что 29 ноября в Псковской области начался сильный снегопад. Из-за непогоды без электричества осталось более 500 населённых пунктов региона. Самая сложная ситуация сложилась в Новоржевском, Пустошкинском, Новосокольническом, Бежаницком, Локнянском районах.