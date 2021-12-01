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Происшествия

В Пустошкинском районе пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем

Пассажирский автобус следовал рейсом Санкт-Петербург - Невель. Фото ПАИ

В Пустошкинском районе на федеральной трассе Р-23 «Санкт-Петербург - Невель» вблизи деревни Заболотно произошло ДТП с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Как сообщает корреспондент ПАИ, в двух транспортных средствах на момент аварии находилось девять человек. Автобус следовал по маршруту Невель - Псков. От перевозчика выделен резервный автобус из города  Великие Луки для доставки пассажиров в пункт назначения. По предварительной информации пострадавших нет.  На месте работают пожарные, спасатели и медики «скорой помощи».

  • В Пустошкинском районе пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем
    Фото: ПАИ
  • В Пустошкинском районе пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем
    Фото: ПАИ
  • В Пустошкинском районе пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем
    Фото: ПАИ
  • В Пустошкинском районе пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем
    Фото: ПАИ

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