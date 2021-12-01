В Пустошкинском районе пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем

20:05, 01 декабря 2021, ПАИ

В Пустошкинском районе на федеральной трассе Р-23 «Санкт-Петербург - Невель» вблизи деревни Заболотно произошло ДТП с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Как сообщает корреспондент ПАИ, в двух транспортных средствах на момент аварии находилось девять человек. Автобус следовал по маршруту Невель - Псков. От перевозчика выделен резервный автобус из города Великие Луки для доставки пассажиров в пункт назначения. По предварительной информации пострадавших нет. На месте работают пожарные, спасатели и медики «скорой помощи».