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Происшествия

Директор строительной компании в Псковской области находится под следствием из-за уклонения от выплаты налогов

Второй отдел по расследованию особо важных дел против государственной власти и в сфере экономики следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области по материалам оперативно-розыскной деятельности возбудил уголовное дело в отношении директора одной из строительных компаний. Он подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производится взыскание налогов (ч.1 ст.199.2 УК РФ), об этом ПАИ сообщили в пресс службе ведомства.

По версии следствия, в 2019-2020 гг. у предприятия образовалась задолженность по налогам и страховым взносам, в связи с чем в адрес руководителя неоднократно направлялись требования об уплате, выставленные УФНС России по Псковской области, после чего уполномоченным органом к организации обоснованно применялись принудительные санкции.

Осознавая, что при поступлении денежных средств на заблокированные инкассовыми поручениями расчетные счета предприятия будет произведено их бесспорное списание, руководитель, с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам и взносам, искусственно создал ситуацию отсутствия денежных средств на счетах, осуществляя расчеты с кредиторами через счета контрагентов-дебиторов.

Таким образом, он совершил сокрытие денежных средств на сумму свыше 4,5 млн рублей за счет которых в бюджеты различных уровней должна была погашаться недоимка по обязательным платежам.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и возмещению ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации.

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