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Общество

Сотрудники ГИБДД провели семинар для студентов Великолукской сельхозакадемии

Участники беседы задали интересовавшие их вопросы представителю ГИБДД,. Фото пресс-служба ОГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки

В Великолукской государственной сельскохозяйственной академии прошла встреча сотрудников ГИБДД со студентами. Об этом сообщают в ОГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки.   

В ходе семинара под девизом «ПДД – закон жизни! Соблюдай его!» студентам разъяснили Правила дорожного движения, касающиеся велосипедистов, пешеходов и мотоциклистов. Им напомнили также порядок перехода проезжей части дороги, рассказали об ответственности, предусмотренной действующим законодательством за нарушения ПДД РФ. В частности, за управление транспортными средствами лицами, не имеющими водительского удостоверения. В завершение, участники беседы задали интересовавшие их вопросы представителю ГИБДД, на которые получили исчерпывающие ответы.

Добавим, что в целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, повышения эффективности профилактической работы личным составом ОГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки в учебных заведениях высшего и среднего профессионального образования регулярно проводятся подобные беседы и занятия со студентами, разъясняются требования Правил дорожного движения.

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