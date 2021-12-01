Сотрудники ГИБДД провели семинар для студентов Великолукской сельхозакадемии

21:00, 01 декабря 2021, ПАИ

В Великолукской государственной сельскохозяйственной академии прошла встреча сотрудников ГИБДД со студентами. Об этом сообщают в ОГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки.

В ходе семинара под девизом «ПДД – закон жизни! Соблюдай его!» студентам разъяснили Правила дорожного движения, касающиеся велосипедистов, пешеходов и мотоциклистов. Им напомнили также порядок перехода проезжей части дороги, рассказали об ответственности, предусмотренной действующим законодательством за нарушения ПДД РФ. В частности, за управление транспортными средствами лицами, не имеющими водительского удостоверения. В завершение, участники беседы задали интересовавшие их вопросы представителю ГИБДД, на которые получили исчерпывающие ответы.

Добавим, что в целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, повышения эффективности профилактической работы личным составом ОГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки в учебных заведениях высшего и среднего профессионального образования регулярно проводятся подобные беседы и занятия со студентами, разъясняются требования Правил дорожного движения.