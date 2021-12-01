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Общество

К концу 2022 года в ПсковГУ появится цифровая библиотека

Начальник управления стратегического развития ПсковГУ Сергей Куклев. Фото ПсковГУ

Ещё недавно для того, чтобы узнать интересующую информацию, надо было идти в библиотеку и проводить там часы. С развитием интернета библиотечная система сильно изменилась: появились электронные библиотечные системы, доступ ко многим материалам стал открытым. Однако часть редких изданий и ценных документов по-прежнему не оцифрована.  

Неслучайно в последнее время всё чаще говорят о необходимости трансформации привычных библиотек. В Псковском государственном университете цифровая библиотека может появиться уже к концу следующего года. Об этом сообщает пресс-служба университета. Какой станет библиотека? Что ждёт бумажные издания, которые хранятся в книжном фонде? Как изменится профессия вузовского библиотекаря? Об этом рассказал начальник управления стратегического развития ПсковГУ Сергей Куклев.

«Библиотека, которую мы собираемся открыть, — это библиотека нового, прежде всего для университета, формата. До этого она существовала в традиционном варианте и была преимущественно тематической. Например, при физико-математическом факультете располагалась библиотека, которая содержала фонд книг, необходимых для студентов и преподавателей этого направления.

Продумывая формат цифровой библиотеки, мы, во-первых, исходили из того, что это открытое пространство. Следовательно, студенты и преподаватели должны иметь доступ из одной точки сразу ко всей литературе, независимо от того, относится она к их направлению подготовки или связана с какими-то интересами, лежащими за пределами этой области.

Второй момент связан с автоматизацией книжного хранения, которая позволяет сделать удобной работу посетителя библиотеки. Студенту совершенно не обязательно будет подходить к традиционной стойке, где находится оператор. Он сможет просто заказать необходимую литературу через цифровую систему или специальный автомат. В связи с этим доставка и возврат материалов в соответствующие залы тоже будут происходить в полуавтоматическом формате: уходя из библиотеки, читатель сможет оставить литературу в специальных корзинах, чтобы потом она отправлялась обратно в хранилище.

Цифровая библиотека — это ещё и доступ к цифровым ресурсам. Мы знаем, что наши студенты сейчас работают с электронными библиотечными системами, такими как «Юрайт», «Лань», IPRbooks. В цифровой библиотеке ПсковГУ будут доступны не только эти системы, но также те, в которых можно, например, ознакомиться с научной литературой, в частности с зарубежными периодическими изданиями. Особенно это актуально для магистрантов и аспирантов, которые работают над своими научными исследованиями, и преподавателей», — пояснил Сергей Куклев.

Отметим, что одна из задач — создать билингвальную библиотеку, рассчитанную на работу как минимум на двух языках — русском и английском. Все системы, все таблички, надписи, указатели будут приспособлены для того, чтобы можно было спокойно работать, даже не зная русского. Соответственно, и литература на английском языке будет в наличии.

Имеющиеся бумажные книжные фонды сохранятся, и к ним будет обеспечен доступ. Библиотека за время своей работы собрала ценные экземпляры. Оцифровка книг — дело долгое. Пока речь идёт об оцифровке только редких, уникальных книг.

Цифровизация повышает требования к осведомлённости, эрудиции, умению работать с данными. Библиотекарь в этом случае становится неким  ментором — наставником при движении в цифровом пространстве.

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