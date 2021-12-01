«Главная тема с Надеждой Назаренко»: Псков готовится к Новому году

21:39, 01 декабря 2021, ПАИ

Как в этом году украсят Псков к зимним праздникам? Когда установят главную елку на Октябрьской площади? Будут ли в этом году организованы новогодние ярмарки? Об этом в новом выпуске программы от 1 декабря.