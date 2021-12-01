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Общество

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: Псков готовится к Новому году

Как в этом году украсят Псков к зимним праздникам? Когда установят главную елку на Октябрьской площади? Будут ли в этом году организованы новогодние ярмарки? Об этом в новом выпуске программы от 1 декабря.

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«Главная тема с Надеждой Назаренко»: Псков готовится к Новому году
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