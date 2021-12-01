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Спорт

Юные футболисты Ветвеницкой школы получили в подарок новую спортивную форму

Юные спортсмены получили новую форму. Фото: «Гдовская заря»

Новую спортивную форму получили в подарок юные футболисты Ветвеницкой школы в Гдовском районе.

Директор АНО «Центр развития детского футбола «Чернёвский двор» Нина Тимофеева и главный идейный вдохновитель развития этого подвижного вида спорта в детской среде Константин Албегов побывали на тренировке команды Ветвеницкой церковно-приходской школы.

«Ребята здесь футболом занимаются уже не первый год и показывают на различных товарищеских матчах всё лучшие и лучшие успехи. Это, конечно, и их заслуга, так как мы видим их стремление научиться всему и двигаться к победам, но в первую очередь это большой труд тренера Александра Фомича Шуняева. Чтобы мотивировать ребят на новые успехи, мы и приехали к ним в гости. И не с пустыми руками», — рассказала Нина Геннадьевна.

Мальчишкам вручили новенькие белоснежные футбольные формы с логотипом «Зенита» — постоянного партнёра всех спортивных мероприятий, которые проводит «Чернёвский двор».

«Вместе с пожеланием новых успехов ребятам подарки передали из Санкт-Петербурга, с «Зенит-Арены», куда мальчишки уже не раз ездили смотреть игры большого футбола по приглашению наших постоянных партнёров. Сегодня особую благодарность за внимание к гдовскому спорту и к нашим детям выражаем менеджеру социальных проектов футбольного клуба «Зенит» Валерии Башук. Она и в прошлом году бывала на Гдовщине, приезжала с новогодним концертом в Ветвеник и Ямм. Была на Чернёвском футбольном марафоне, вручала призы от «Зенита», — добавил Константин Албегов.

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