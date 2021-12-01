В Гдове рассказали, как купить живую ёлку к празднику

23:37, 01 декабря 2021, ПАИ

Сложно представить новогодние празднества без главного символа — зелёной ёлочки или пушистой сосны. И улицу у дома народ украшает ими, и, конечно, на почётное место в самой большой комнате устанавливает. Многие перешли на искусственные деревья — экономично: раз купил — и наряжаешь год за годом. Деревце в лесу не уничтожил, поберёг лёгкие планеты.

И всё же живые ёлки остаются в приоритете. Дней за 10 до наступления 2022 года мужчины отправятся в лес в поисках подходящей колючей красавицы. Топор или пила своё дело знают: пять минут — и готово! Только вот все ли при этом будут иметь при себе документ об оплате? Газета «Гдовская заря» рассказала читателям, как его получить.

Чтобы не стать нарушителем, «чёрным лесорубом», позаботьтесь о заключении договора с КУ «Гдовское лесничество» заранее, оплатив недревесный лесной ресурс по законной ставке.

Корреспонденты газеты рассказывают о ценах на ели и другие хвойные породы для новогодних праздников.

Если вам достаточно ёлочки до метра высотой, то заплатить нужно всего 6 рублей 30 копеек за штуку. От метра до двух — 11,33 рубля, от двух до трёх метров — 21,39 рубля, а до 4 метров — 40 рублей 23 копейки. Ну а если вам нужна красавица свыше четырёх метров, то стоимость её составит 65,38 рубля за дерево.

Средства от оплаты насаждений по договору купли-продажи идут в федеральный бюджет.

По реквизитам, которые приводим далее, вы можете оплатить ёлку через Сбербанк онлайн или в отделении банка и уже с квитанцией прийти в лесничество (Гдов, ул. Гавриила Иванова, д. 26; рабочее время — с 8:30 до 17:00, перерыв — с 13:00 до 14:00), заключить договор и отправляться в лес.

Жителям деревень в Гдов ехать не надо — можно сделать это в своих участковых лесничествах (Чернёво, Ямм).

Реквизиты

Получатель: Комитет по финансам Псковской области (Комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области, л/с 04572000590)

ИНН 6027087659, КПП 602701001

Отделение Псков банка России/ УФК по Псковской области, г. Псков БИК территориального органа Федерального казначейства – 015805002

Единый казначейский счёт 40102810145370000049

Казначейский счёт 03100643000000015700

Код КБК 05311204011016000120

ОКТМО 58608000

Назначение платежа: «Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда».