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Общество

Свыше 2 тысяч тестов на COVID-19 сделали в Псковской области за сутки

В Псковской области с начала пандемии провели 665 326 исследований на коронавирус, прирост за сутки составил 2159. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

За весь период в регионе зарегистрировано 66 557 случаев коронавируса, вылечились 57 799 человек. Умерли 1086 пациентов.

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