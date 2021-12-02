Более 232 тысяч жителей Псковской области прошли полный курс вакцинации от коронавируса

08:29, 02 декабря 2021, ПАИ

232 245 жителей Псковской области прошли полный курс вакцинации от коронавируса, из них 1897 — за прошедшие сутки. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Первым компонентом привились 246 919 жителей региона, в том числе 1547 — за минувшие сутки. Ревакцинировались 22 161 человек, за сутки повторно привились 345 жителей Псковской области. Использовано 84% поступившей в регион вакцины.

Глава региона напомнил, что вакцинация — единственный способ надежно защитить себя от тяжелых форм COVID-19. Он призвал жителей области сделать прививку, чтобы увереннее встретить Новый год.