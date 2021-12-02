Фура врезалась в автомобиль с ребенком в Великих Луках
1 декабря фура врезалась в автомобиль с ребенком в Великих Луках. Авария произошла на проспекте Гагарина, 32/10 в 14:35. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД ГИБДД России по Псковской области.
28-летний водитель автомобиля «Фуго Кантер» выбрал небезопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля и столкнулся с автомобилем «Шкода Октавиа», за рулем которого находилась 48-летняя великолучанка.
В результате ДТП госпитализировали пассажира «Шкоды», 13-летнего подростка. После осмотра его отпустили домой.
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