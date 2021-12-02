Более 10 тысяч учащихся Псковской области приняли участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»

09:52, 02 декабря 2021, ПАИ

Более 10 тысяч учащихся Псковской области приняли участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» проходила с 1 по 28 ноября при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги» на образовательной платформе Учи.ру. Организаторами мероприятия стали Министерство транспорта РФ, Министерство внутренних дел РФ совместно с Министерством просвещения РФ, а также АНО «Национальные приоритеты».

«Снижение аварийности на дорогах – задача первостепенной важности, именно поэтому она заложена и в национальную цель. В особом приоритете – детская безопасность. Именно поэтому проведение олимпиады «Безопасные дороги», целью которой является повышение знаний школьников о мерах безопасности на дорогах, получило такой отклик среди детей и родителей», – сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Более 3,7 млн учащихся 1-9 классов по всей стране приняли участие в олимпиаде «Безопасные дороги» в 2021 году, из них из Псковской области – 10 867 школьников.

Всероссийская онлайн-олимпиада проводится второй год подряд. В прошлом году в ней приняли участие более 2,2 млн учеников 1-4 классов из 85 регионов. Популярность мероприятия показала актуальность профилактической работы с детьми: с каждым годом интенсивность движения растёт, расширяется дорожная сеть страны, поэтому формирование у школьников культуры безопасного поведения на дорогах становится важнейшей задачей для сотрудников Госавтоинспекции, родителей и педагогов.

«Мы рады, что олимпиада наращивает популярность – количество школьников, поучаствовавших в онлайн-состязании в этом году, более чем в 1,5 раза превышает прошлогодний показатель. Важно, что в этом году удалось также привлечь к участию в олимпиаде и учеников средней школы – это почти 1,5 млн учащихся 5-9 классов», – прокомментировала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» проходила на безвозмездной основе в интересном для детей формате: в виде компьютерной игры. Вместе с анимированными героями участники могли пройти восемь испытаний. Выполнять задания можно было и в школе, и дома – самостоятельно или с родителями. По окончании мероприятия получили не только сертификаты и памятные дипломы, но и знания основ безопасного поведения на дорогах.

«Состоявшаяся онлайн-олимпиада по ПДД, несомненно, стала серьезным шагом в деле формирования культуры и правосознания участников дорожного движения. Многим ребятам решать задания помогали родители, что позволило взрослым вспомнить основы правил дорожного движения и на личном опыте объяснить детям основы правильного и безопасного поведения в дорожных условиях. Не вызывает сомнений тот факт, что подобные мероприятия необходимо развивать, популяризировать и проводить в будущем», – отметил врио заместителя начальника ГУОБДД МВД России, полковник полиции Андрей Горяинов.

Напомним, важную роль в обеспечении безопасности дорожного движения играет и состояние улично-дорожной сети. Только в 2021 году в план работ национального проекта «Безопасные качественные дороги» было включено более 780 участков, ведущих к образовательным и досуговым учреждениям. Общая протяженность таких объектов составила более 1,5 тыс. км, большую часть подрядные организации привели к нормативу к Дню знаний. Помимо ремонта дорожного полотна проводится обустройство пешеходных переходов, установка светофорных объектов, барьерных ограждений, дорожных знаков, наносится разметка.