Более 263 млн человек в мире заразились COVID-19
По состоянию на утро 2 декабря в мире зарегистрирован 263 796 741 случай заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.
Жертвами коронавируса стали 5 242 874 человека. Количество выздоровевших – 238 129 729.
Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 49 573 122. В этой стране от коронавируса умерло 805 004 человека, выздоровело – 39 318 563.
Россия по абсолютному количеству заражённых находится на пятом месте. Здесь коронавирусом заболело 9 669 718 человек, 8 364 932 пациента выздоровело, 276 419 – умерло.
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