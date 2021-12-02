Более 263 млн человек в мире заразились COVID-19

10:07, 02 декабря 2021, ПАИ

По состоянию на утро 2 декабря в мире зарегистрирован 263 796 741 случай заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 5 242 874 человека. Количество выздоровевших – 238 129 729.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 49 573 122. В этой стране от коронавируса умерло 805 004 человека, выздоровело – 39 318 563.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на пятом месте. Здесь коронавирусом заболело 9 669 718 человек, 8 364 932 пациента выздоровело, 276 419 – умерло.