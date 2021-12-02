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Общество

Участники Первой школы социального проектирования Пскова защитили свои проекты

Первая публичная защита социальных проектов старшеклассниками трех общеобразовательных учреждений города Пскова состоялась 30 ноября. Мероприятие проходило в рамках Первой городской школы социального проектирования для школьников от АНО «Центр молодежи и общественных инициатив», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В онлайн-защите приняли участие 11 команд школьников из Многопрофильного правового лицея № 8, Гуманитарного лицея, Псковского технического лицея. Команды из 4–6 человек презентовали свои проекты для экспертной комиссии, в состав которой входили представители общественности, органов власти и бизнеса.

Победителями стали: команда Екатерины Потемкиной — первое место за проект «Низкая самооценка у учеников 6-классов»; команда Александры Егоровой, Ангелины Волковой — второе место за проект «Половое воспитание у подростков города Пскова» и команда Алексея Чаднова — третье место за проект «Комфортная городская среда передвижения для школьников города Пскова на средствах индивидуальной мобильности — СИМ».

Лучшие проекты получат помощь в оформлении заявки на участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов.

Организаторы мероприятия — АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив», Управление образования Администрации города Пскова. Спонсором выступил «Хлебный хутор», который предоставил вкусные красивые пряники для трех команд, набравших наибольшее количество баллов на защите.

В дальнейшем планируется проводить подобные мероприятия регулярно для разных школ города Пскова и Псковской области, отметили организаторы.

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