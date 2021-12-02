В результате ДТП в Невельском районе водителя разорвало на части
На трассе Невель — Усвяты, не доезжая до деревни Леоново, произошло ДТП, в результате которого водителя разорвало на части. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в газете «Невельский вестник».
По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Ларгус» не справился с управлением и столкнулся с фурой. В результате столкновения машина съехала в кювет.
Как сообщили с места происшествия, тело погибшего 50-летнего мужчины, водителя «Лады Ларгус», найдено в реке разорванным на части. Водитель фуры был госпитализирован в шоковом состоянии сотрудниками скорой помощи.
На месте происшествия работают сотрудники ДПС, ГИБДД, МЧС и сотрудники скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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