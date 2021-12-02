В результате ДТП в Невельском районе водителя разорвало на части

10:31, 02 декабря 2021, ПАИ

На трассе Невель — Усвяты, не доезжая до деревни Леоново, произошло ДТП, в результате которого водителя разорвало на части. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в газете «Невельский вестник».

По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Ларгус» не справился с управлением и столкнулся с фурой. В результате столкновения машина съехала в кювет.

Как сообщили с места происшествия, тело погибшего 50-летнего мужчины, водителя «Лады Ларгус», найдено в реке разорванным на части. Водитель фуры был госпитализирован в шоковом состоянии сотрудниками скорой помощи.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, ГИБДД, МЧС и сотрудники скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.







