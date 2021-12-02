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В Пскове начался монтаж памятника, посвященного подвигу бойцов НКВД и воинов-саперов

В Пскове на пересечении улицы 128-й Стрелковой Дивизии и улицы Вокзальной, в районе железнодорожного моста, начался монтаж памятника в честь подвига бойцов 110-го полка 2-й дивизии НКВД по охране железнодорожных сооружений под командованием младшего лейтенанта Андрея Костенко и воинов-саперов 50-го отдельного инженерного батальона под командированием Героя Советского Союза Семёна Байкова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Монумент устанавливается по инициативе Управления Росгвардии по Псковской области и поискового отряда «Застава».

В прошлом году, в ходе работы поисковиков и росгвардейцев на месте боя, был найден обломок моста, который используется при монтаже памятника.

Напомним, 8 июля 1941 года части Красной Армии отступали. Перед саперами стояла задача после переброски войск через реку Великую взорвать мост. Пока группа саперов занималась минированием моста, по немцам вели огонь бойцы войск НКВД, в том числе и с бронепоезда. В то время они занимались охраной важных объектов железнодорожной инфраструктуры, включая мост.

Саперы успели осуществить подрыв. Мост обрушился в реку вместе с успевшими занять его немцами. Младший лейтенант Андрей Костенко и еще девять бойцов 110-го полка 2-й дивизии НКВД по охране железнодорожных сооружений погибли, но задержали продвижение захватчиков.

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