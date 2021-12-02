Видео: студент-медик ПсковГУ ответил на распространенные вопросы о вакцинации

10:41, 02 декабря 2021, ПАИ

Студент Псковского государственного университета Марк Прокофьев, который учится на 6-м курсе Института медицины и экспериментальной биологии (специальность «Медицинская кибернетика»), ответил на распространенные вопросы о вакцинации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Посмотрев видео, вы узнаете, как проявляется коронавирусная инфекция, как подготовиться к прививке, почему стоит прививаться молодым людям и снижает ли наличие антител вероятность заражения.

Напомним, студенты смогут обратиться для вакцинации в Медико-реабилитационный центр ПсковГУ по адресу: ул. Розы Люксембург, дом 6б. Вакцина в замороженной форме выпускается в многодозовых ампулах. Одна ампула содержит две или пять доз вакцины. Медики просят учитывать эту особенность и приходить на вакцинацию парами или по пять человек.

В случае если такой возможности нет, студенты могут записаться в очередь на прививку на сайте Студенческого многофункционального центра или по телефону регистратуры Медико-реабилитационного центра (8112)56-83-43.