Тело мужчины обнаружили в Пскове
В Пскове обнаружили тело мужчины на улице Рижский проспект, 96Б. Об этом сообщили в одной из групп социальной сети «ВКонтакте».
Подробности уточняются.
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