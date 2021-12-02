Тело мужчины обнаружили в Пскове

10:54, 02 декабря 2021, ПАИ

В Пскове обнаружили тело мужчины на улице Рижский проспект, 96Б. Об этом сообщили в одной из групп социальной сети «ВКонтакте».

Подробности уточняются.