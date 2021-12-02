Пригородные поезда в Псковской области переходят на новый график работы с 12 декабря
В ночь с 11 на 12 декабря вступает в действие новый график движения пригородных поездов в Псковской области, сообщили в «Северо-Западной пригородной пассажирской компании».
По новому расписанию пригородные поезда начнут курсировать с 03:00 (мск) 12 декабря 2021 года.
Ознакомиться с расписанием движения поездов можно на станциях и вокзалах, а также на сайте пригородной пассажирской компании www.ppk-piter.ru.
Чувствуйте новогодние настроение?
5,8 млн рублей получат псковские предприятия на возмещение затрат по приобретению нового оборудования
Пригородные поезда в Псковской области переходят на новый график работы с 12 декабря
Публикуем видео с места ДТП, где водителя разорвало на части на трассе в Псковской области
Прокачать General English: студенты и преподаватели ПсковГУ освоят коммуникации без границ