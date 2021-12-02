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5,8 млн рублей получат псковские предприятия на возмещение затрат по приобретению нового оборудования

5,8 млн рублей получат псковские предприятия на возмещение затрат по приобретению нового оборудования, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на региональный комитет по экономическому развитию и инвестиционной политики.

Заседание конкурсной комиссии по отбору промышленных предприятий на предоставление субсидий по возмещению части затрат, связанных с приобретением нового оборудования, состоялось 30 ноября в Пскове.

Победителями конкурсного отбора признаны семь предприятий: ООО «Псков-Полимер», ООО «Велторф», ООО «Велмаш-Сервис», ООО «Завод лабораторной мебели Эксперт», АО «Великолукский завод Лесхозмаш», АО «Великолукский опытный машиностроительный завод», АО «Островский завод электрических машин».

По результатам конкурсного отбора общая сумма поддержки составит 5 835 040 рублей. Данная мера поддержки реализуется с 2021 года в рамках реализации постановления Правительства РФ № 194.

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