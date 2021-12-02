Более 800 тысяч рублей перевел мошенникам житель Бежаницкого района

11:35, 02 декабря 2021, ПАИ

В Бежаницком районе местный житель стал жертвой мошенников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

30 ноября 40-летнему жителю Бежаницкого района позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он заявил, что некие злоумышленники, якобы, пытаются незаконно оформить на него кредит. И для предотвращения этого противоправного деяния предложил собеседнику самому незамедлительно взять кредит, обналичить деньги и перевести их на указанный им «безопасный» счет.

Мужчина последовал «рекомендации» мнимого банковского служащего. В итоге, мошенники прибрали к рукам 850 тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью в полицию. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Как выяснилось, сам заявитель был хорошо осведомлен о фактах подобного рода мошенничества.