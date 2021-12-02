Врачи в «Приоритете»: как и чему станут учить будущих медиков в ПсковГУ

11:53, 02 декабря 2021, ПАИ

О проблеме катастрофической нехватки медицинских кадров в Псковской области говорят давно: регион входит в тройку субъектов, где отмечается самый большой дефицит работников сферы здравоохранения. Сейчас уже очевидно, что привлечением специалистов «со стороны» дело не исправить - решать проблему необходимо «на месте».

Псковский государственный университет четыре года назад принял вызов, запустив направление подготовки по специальности «Лечебное дело». В 2020 году стартовал набор на это же направление с частичной реализацией на английском языке. Обе программы уже аккредитованы, в следующем году планируется прохождение международной аккредитации. Что еще будет сделано для обучения квалифицированных медицинских кадров в опорном вузе региона – читайте в нашем материале.

Преподаватели-работодатели

Сегодня на медицинском факультете Института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ обучается более 500 будущих врачей-лечебников. В дальнейшем количество студентов планируется увеличить втрое. Первый выпуск состоится только через два года, но уже сейчас студенты работают в учреждениях здравоохранения города Пскова и Псковской области.

Около ста обучающихся – иностранцы (Тунис, Ливия, Сирия, ЮАР и Индия). Со временем их тоже станет больше: уже в текущем учебном году ожидается зачисление более 120 иностранных абитуриентов на специальность «Лечебное дело» с частичной реализацией на английском языке.

Профессорско-преподавательский состав на медфаке сформирован благодаря привлечению к работе специалистов здравоохранения города Пскова и других регионов. В текущем учебном году в вузе уже преподают более 20 действующих представителей сферы здравоохранения региона – это сотрудники детской областной, городской, инфекционной больниц, кожно-венерологического, противотуберкулезного, наркологического диспансеров. Кроме того, в процесс обучения вовлечены высококвалифицированные специалисты из других регионов страны, большая часть из них - со знанием английского языка.

- Совершенно очевидно, что преподавать в вузе должны люди профессии, какой бы сферы профподготовки это ни касалось – и журналисты, и программисты, и, конечно, врачи, - комментирует ректор ПсковГУ Наталья Ильина. – Сотрудничество с учреждениями здравоохранения региона мы будет только расширять и укреплять: в новом учебно-лабораторном корпусе для медицинского факультета, который сейчас строится, должно преподавать не менее 30% практикующих врачей.

По словам директора Института медицины и экспериментальной биологии Нины Бугеро, привлечение специалистов-практиков из числа действующих докторов является необходимым, поскольку в текущем году, согласно учебному плану по специальности «Лечебное дело», появились специализированные предметы: неврология, терапия, гинекология и другие.

Каждый специалист, который пришёл к нам из медицинской сферы, проходит курсы повышения квалификации по программе «Педагогика высшей школы», - отмечает Нина Бугеро. - Это, несомненно, повысит уровень преподавания соответствующих дисциплин.

Сетевая практика

В развитии направлений обучения по медицинскому профилю вуз успешно сотрудничает с Северо-Западным государственным медицинским университетом им. И. И. Мечникова, Национальным медицинским исследовательским центром им. В.А. Алмазова Минздрава России, Российским национальным исследовательским медицинским университетом имени Н.И. Пирогова, Новгородским институтом медицинского образования, Витебским государственным ордена Дружбы народов медицинским университетом.

- С момента создания медицинского факультета мы используем сетевую форму для привлечения преподавателей других вузов и обмена опытом ведения фундаментальных медицинских дисциплин, - комментирует заведующая кафедрой клинической медицины, профессор Наталья Иванова.

Например, в этом году на базе естественно-географического факультета ПсковГУ открыта сетевая образовательная программа «Биомедицина» в рамках действующего направления подготовки «Биология». Программа реализуется совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова.

Более двенадцати преподавателей ведущего вуза страны будут участвовать в подготовке специалистов в области биомедицины - лаборантов, лаборантов-исследователей, а также специалистов научно-исследовательских институтов и учреждений здравоохранения. Данный круг специалистов позволит оптимизировать практическую подготовку обучающихся, а значит, улучшить кадровый потенциал среднего звена здравоохранения Псковской области.

Со следующего учебного года в институте медицины и экспериментальной биологии появятся новые кафедры. Например, кафедра общей биологии и биомедицины, экологии и экспериментальной биологии, кафедра медицинской кибернетики и общественного здоровья, кафедра фундаментальной медицины и общей патологии.

Дело техники

В настоящее время ПсковГУ активно принимает участие в материально-техническом оснащении своей базы для повышения уровня подготовки будущих медицинских кадров. Исходя из этого, коллектив вуза разработал дорожную карту, ориентированную на изменение отношения населения к собственному здоровью, среде и, самое главное, кадровое насыщение первичного звена здравоохранения с выстраиванием полного цикла подготовки, повышения квалификации и переобучения врачей региона. Дорожная карта вошла в стратегический проект «Научно-образовательный акселератор подготовки специалистов здравоохранения Псковской области». Стратпроект был поддержан Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, и вуз стал обладателем базовой части гранта программы «Приоритет 2030».

По программе «Приоритет 2030» вуз планирует в текущем году потратить 21 миллион рублей для оснащения учебных лабораторий новым современным оборудованием. В следующем календарном году планируется потратить еще порядка 12 миллионов рублей на материально-техническое оснащение института.

В 2021 году полным ходом идет закупка лабораторной мебели, холодильного оборудования и специализированного оборудования для проведения микробиологического, биохимического экспериментов, оборудования для микроскопических исследований, расходные материалы.

В частности, для изучения дисциплин по специальности «Лечебное дело» вуз открывает новый анатомический музей с новейшим современным оборудованием, который поможет в значительной степени расширить знания студентов по анатомии, гистологии, топографической анатомии, оперативной хирургии.

Незаменимой в процессе обучения будущих псковских медиков стала интерактивная образовательная платформа с 3D-изображениями тела человека сверхвысокого качества Anatomage, закупленная несколько лет назад.

- Этот интерактивный анатомический стол позволяет проводить диагностику и моделировать клиническое исследование, - рассказывает Нина Бугеро. - В устройстве представлены 3D-модели человеческих тел с известными патологиями для изучения общей анатомии, гистологии, эмбриологии и общей патологии. Студенты – будто операционная бригада, собравшаяся вокруг настоящего хирургического стола. На дисплее длиной в 2 метра - пациент в натуральную величину.

Лабораторная работа

В рамках дооснащения университета в корпусе медфака на Красноармейской в скором времени завершится ремонт 8 учебных лабораторий. В этих помещениях расположатся 2 зоны анатомического зала – сухая и мокрая. Они будут оснащены самым современным оборудованием. По мнению Нины Бугеро, таким лабораториям и анатомическому залу могут позавидовать многие вузы.

Важный момент: анатомичка будет укомплектована тремя учебными натуральными анатомическими препаратами человека. Говоря проще, это три забальзамированных человеческих трупа. Стоимость их варьируется от 5 до 7 миллионов рублей. Один препарат уже поставлен, два других будут привезены к лету 2022 года – подготовка такого оборудования требует времени.

В декабре в вуз поставят симулятор родов SIMone стоимостью 7,5 миллиона рублей. Это оборудование дополнит уже существующий неплохой набор института – эндоскопический аппарат, макеты, которые дают возможность обучить первой медпомощи, внутривенной и внутримышечной инъекции, аппараты по офтальмологии и отоларингологии.

А вот интерактивная система для отработки практических медицинских навыков «ТьюторМЭН» будет поставлена в феврале 2022 г. Принцип его работы такой: студент выбирает упражнение и действует согласно видеоинструкции – располагает на рабочей поверхности инструменты и принадлежности и пошагово повторяет все этапы манипуляции. Таким образом студент отрабатывает до автоматизма сложные медпроцедуры. ТьюторМЭН помогает и провести объективный экзамен – с видеорегистрацией и листами экспертного контроля каждого методического навыка.

Будущие коллеги

Естественно, сидя исключительно в аудитории, даже оборудованной по последним технологиям, невозможно стать специалистом в сфере здравоохранения. Понятно, что студенты всегда проходят практику в областных учреждениях здравоохранения.

Но одно дело – временная практика, другое – непрерывная. Для того чтобы обучающиеся в ежедневном режиме общались со своими будущими коллегами и видели пациента в лицо, институт открывает кафедры клинической медицины на базе Псковской областной психиатрической больницы №1 и Перинатального центра г. Пскова. Обе кафедры будут запущены в феврале 2022 г.

Еще одним важным моментом будет запуск собственного корпуса медфакультета ПсковГУ. Учебно-лабораторный корпус появится на территории рядом с областной инфекционной больницей. Проект был разработан вузом в прошлом году. На строительство по поручению президента выделено порядка миллиарда рублей.

– Сам факт появления нового учебного корпуса в Пскове, который будет оснащен современным оборудованием, станет прорывом в сфере качественного медицинского образования, - рассказывает Наталья Ильина, руководитель вуза. - Проект был разработан совместно с Минобороны и Институтом медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ.

На данный момент утверждён концепт проекта здания со всеми инженерными системами, выполнено планирование с учетом лабораторий, отработана проектно-сметная документация. Федеральная поддержка решит задачу создания современной инфраструктуры для подготовки медицинских кадров региона.

Отметим, что 2021 год в России объявлен Годом науки и технологий. Задача года – привлечь талантливую молодежь в сферу науки и технологий, повысить вовлеченность профессионального сообщества в реализацию Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, а также сформировать у граждан нашей страны четкое представление о реализуемых сегодня государством и бизнесом инициативах в области науки и технологий. Подробнее о мероприятиях Года науки и технологий читайте здесь.

Подготовлено пресс-службой ПсковГУ.