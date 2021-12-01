Международный книжный форум «Русский Запад» пройдет в Пскове в 2022 году

11:59, 02 декабря 2021, ПАИ

Международный книжный форум «Русский Запад» пройдет в апреле 2022 года в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской областной библиотеки, где состоялось первое заседание оргкомитета XVII Международного книжного форума «Русский Запад».

В рамках форума пройдут традиционные мероприятия, полюбившиеся псковичам: книжная ярмарка с участием ведущих издательств России, награждение лауреатов конкурса на лучшую издательскую продукцию «Псковская книга - 2021», встречи с писателями, выставки, презентации, мастер-классы; будет работать детская площадка.

В апреле 2022 года исполняется 120 лет со дня рождения писателя Вениамина Каверина, уроженца Пскова. К этой дате будут приурочены Каверинские чтения, которые станут одним из ключевых событий форума.

Организаторами форума выступают комитет по культуре Псковской области и Псковская областная универсальная научная библиотека.

Международный книжный форум «Русский Запад» проводится ежегодно с 2003 года и объединяет любителей книги и чтения. Подробнее на сайте библиотеки.