8 центнеров белорусской говядины не пропустили через границу в Невельском районе

12:12, 02 декабря 2021, ПАИ

В выходные дни в деревне Лобок Невельского района Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора совместно с сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Псковской области запретила ввоз 800 килограммов говядины в четвертинах на кости. Партию мяса везли из Белоруссии в Мытищи.

Выяснилось, что на товар отсутствовал ветеринарный сопроводительный документ и маркировка (клейма), подтверждающие безопасность и происхождение продукции, а транспортировка продукции проводилась с нарушением ветеринарно-санитарных правил – транспортное средство не было оснащено холодильным оборудованием.

Кроме того, было установлено нарушение указания Россельхознадзора, выразившиеся в поставках говядины на кости с территории Белоруссии, являющейся страной с неопределенным статусом по губкообразной энцефалопатии.

Перемещение говядины по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза в Белоруссию. По факту выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях.