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Семинар «Противодействие коррупции в XXI веке» пройдет на площадке Института права, экономики и управления ПсковГУ

Просветительские и научно-практические мероприятия, посвящённые Международному дню борьбы с коррупцией, пройдут на площадке Института права, экономики и управления ПсковГУ (площадь Ленина, дом 2, актовый зал) 6 декабря. Начало в 10.30, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

В рамках дискуссий и обсуждений студенты, преподаватели и сотрудники ПсковГУ проанализируют коррупцию как один из самых серьезных барьеров развития государства, а также рассмотрят результаты деятельности уполномоченных органов в системе противодействия коррупционным преступлениям.

Центральным мероприятием станет семинар «Противодействие коррупции в XXI веке», организуемый по инициативе прокуратуры Псковской области, при активном участии руководителей и сотрудников прокуратур СЗФО.

Предполагается онлайн- и офлайн-форма организации семинара. В онлайне к мероприятияю планируют подключиться вузы Северо-Западного федерального округа, очное участие слушателей организуется на отдельных площадках учреждений образования РФ.

Целью запланированных мероприятий является формирование у слушателей и участников ценностных установок, способствующих проявлению активной гражданской позиции относительно коррупции, предупреждению коррупционных проявлений и преступлений, обеспечение роста сознательной социальной активности.

Трансляция будет осуществляться на Youtube-канале ПсковГУ и в официальной группе ПсковГУ ВКонтакте. Подробная программа доступна по этой ссылке.

Ожидается, что с докладами выступят прокурор Псковской области Иван Грибов, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Псковской области Алексей Головин, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Вологодской области Максим Пегов, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Ленинградской области Александр Ткачев, прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Архангельской области Дмитрий Поликарпов, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Санкт-Петербурга Александра Леонтьева.

В работе семинара также примут участие помощник прокурора Октябрьского административного округа Мурманска Ангелина Иванова, прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Калининградской области Ольга Дёмина, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Калининградской области Юлия Шредер, прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Республики Карелия Алексей Борисов, преподаватели кафедр института права, экономики и управления, студенты и магистранты программ «Юриспруденция», «Таможенное дело», «Экономическая безопасность», «Государственное и муниципальное управление» и другие.

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